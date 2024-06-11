0
0
60
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

14:12 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» за сутки освободила населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 11.06.2024
Еврокомиссия предложила продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС
0
60
14:00 11.06.2024
ЕС начнет переговоры о приеме Украины до конца июня — фон дер Ляйен
0
135
13:32 11.06.2024
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» — Бортников
0
195
13:20 11.06.2024
В Киеве признали, что люди активно возвращаются с Украины в освобожденную РФ Запорожскую область
0
213
13:05 11.06.2024
Норвегия будет собирать танки Leopard 2
0
206
13:00 11.06.2024
Капитан ВМС Китая в отставке приплыл на Тайвань и попросил убежища
0
196
12:32 11.06.2024
Страны «Бухарестской девятки» обсуждают возможность исключения Венгрии — FT
0
282
12:25 11.06.2024
Фонды УК «Первая» заняли пьедестал рейтинга Investfunds
0
223
12:20 11.06.2024
Мишель хочет исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей в ЕС — Politico
0
262
12:05 11.06.2024
Украина не сможет восстановить экономику из нынешнего состояния, считает экс-премьер
0
255

Возврат к списку