ВС РФ освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Обсудить на форуме

Версия для печати

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» за сутки освободила населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — сказали в ведомстве.