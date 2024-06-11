Еврокомиссия предложила продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила вновь продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС без необходимости получать дополнительные документы, а также рекомендовала продлить меры по их социальной защите. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомисии Кристиан Виганд.

«Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС продлить на один год — до марта 2026 года — меры защиты украинских беженцев „, — сказал он.