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НОВОСТИ

Еврокомиссия предложила продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС

14:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила вновь продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС без необходимости получать дополнительные документы, а также рекомендовала продлить меры по их социальной защите. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомисии Кристиан Виганд.

«Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС продлить на один год — до марта 2026 года — меры защиты украинских беженцев „, — сказал он.

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