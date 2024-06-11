Фонды УК «Первая» заняли пьедестал рейтинга Investfunds

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В мае индекс Мосбиржи перешел к снижению, просев более чем на 7%. Оно было связано с ожиданием инвесторами заседания ЦБ в июне и возможным повышением ключевой ставки с 16% до 17%.

Возможный дальнейший рост ставки приведет к еще большему интересу со стороны инвесторов к менее рискованным активам, прежде всего, к инструментам денежного рынка и облигациям с плавающим купоном, чья доходность привязана к ключевой ставке. Соответственно, интерес к акциям на этом фоне может снизиться.

На долговом рынке наблюдалась аналогичная динамика, среднесрочные и долгосрочные облигации с постоянным купоном снижались. Индекс RGBI за месяц потерял более 5%, что можно назвать значительным снижением для долгового рынка. Причиной снижения также послужило ожидавшееся повышение ключевой ставки Банком России.

В мае сразу несколько ПИФов управляющей компании (УК) «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds по привлечению средств и доходности.

В топ-10 по доходности среди фондов со СЧА выше 1 млрд руб. попали два фонда управляющей компании, сообщает ее пресс-служба. БПИФ «Сберегательный» (тикер – SBMM) подорожал на 1,45%. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, следуя за ставкой справедливой стоимости денег RUSFAR. Он остается актуальным на фоне сохранения повышенной ключевой процентной ставки, так как позволяет получить доходность на уровне или даже выше банковских депозитов при минимальном риске.

ОПИФ «Рублевые облигации» прибавил 0,84%. Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель государственных, муниципальных и корпоративных облигаций.

Первые три места в рейтинге по привлечениям заняли вышеупомянутый БПИФ «Сберегательный», ОПИФ «Фонд акций с выплатой дохода», ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода». Инвесторы вложили в них 12,4 млрд руб., 7,8 млрд руб. и 6,8 млрд руб. соответственно.

«Фонд акций с выплатой дохода» инвестирует в дивидендные акции, «Фонд смешанный с выплатой дохода» – в облигации и дивидендные акции. Главная особенность фондов с выплатой – купоны и дивиденды по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал зачисляются на банковский счет пайщика. Так, за первый квартал текущего года управляющая компания выплатила более 3,8 млрд рублей по всем пяти фондам с выплатой дохода.

По оценкам экспертов управляющей компании, рост индекса Мосбиржи полной доходности в текущем году может составить порядка 30%, что позволит инвесторам в следующие периоды заработать не только на дивидендах, но и на росте акций.