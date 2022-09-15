Энергия для работы ЗАЭС поступает со стороны Украины
13:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электроэнергия на Запорожскую АЭС в настоящее время поступает со стороны Украины. Об этом рассказал ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
«Запорожская атомная станция ничего не вырабатывает. К ним поступает только необходимое электричество, порядка 124 МВт со стороны ТЭС „Ферросплавная“, со стороны Украины, для собственных нужд, для работы самой станции», — сказал он.
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