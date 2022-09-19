Россия и Армения вывели свои связи на высокий союзнический уровень — Путин
11:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Российско-армянского межрегионального форума, который открылся 19 сентября в Ереване. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
«В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень», — говорится в сообщении.
Путин назвал межрегиональную кооперацию значимой составляющей российско-армянских отношений. По его словам, субъекты РФ и области Армении активно взаимодействуют в экономической, социальной, научной, гуманитарной и других областях, а также успешно реализуют крупные совместные проекты и инициативы.
НОВОСТИ
- 12:32 19.09.2022
- В Москве выявили 4 115 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:28 19.09.2022
- Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра
- 12:20 19.09.2022
- На личное подсобное хозяйство впервые можно будет получить льготный кредит — Мишустин
- 12:05 19.09.2022
- Стрельбу в Херсоне устроили не украинские диверсанты, а «группа идиотов» — ВГА
- 12:00 19.09.2022
- В России выявили 49 488 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 19.09.2022
- Премьер Белоруссии считает важным наращивание экспорта в РФ
- 11:05 19.09.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
- 11:00 19.09.2022
- Одна из причин требования ликвидации «Сохнута» — нарушение закона о персональных данных
- 10:32 19.09.2022
- Жители Соледара не хотят выполнять приказ ВСУ об эвакуации - NYT
- 10:20 19.09.2022
- Студентам, участвующим в СВО, предлагают давать академический отпуск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать