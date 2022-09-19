Россия и Армения вывели свои связи на высокий союзнический уровень — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Российско-армянского межрегионального форума, который открылся 19 сентября в Ереване. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень», — говорится в сообщении.

Путин назвал межрегиональную кооперацию значимой составляющей российско-армянских отношений. По его словам, субъекты РФ и области Армении активно взаимодействуют в экономической, социальной, научной, гуманитарной и других областях, а также успешно реализуют крупные совместные проекты и инициативы.