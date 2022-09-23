США истощают свой нефтяной резерв в этом году быстрыми темпами - WSJ
21:45 23.09.2022 Источник: Интерфакс
Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) страны на неделе, завершившейся 16 сентября, сократился на 7 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей и составил 427 млн баррелей нефти, показали данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это минимальный уровень с 1984 года. При этом текущий объем нефти в SPR впервые с 1983 года меньше, чем коммерческие запасы, которые составили 430,77 млн баррелей.
США истощают свой резерв быстрыми темпами в этом году. Министерство энергетики в понедельник сообщило, что продало 155 млн баррелей нефти с момента объявления 31 марта Байденом плана по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Таким образом, американское правительство продавало чуть менее 900 тыс. баррелей нефти в сутки, что покрывало почти 1% глобального спроса на энергоресурс, отмечает WSJ.
Продажа нефти из SPR в краткосрочной перспективе может считаться успехом администрации Байдена. Цены на топливо в стране начали постепенно снижаться в последние три месяца и опустились до $3,66 за галлон с $5,03 за галлон в середине июня, согласно данным GasBuddy.
НОВОСТИ
- 22:00 23.09.2022
- Глава МИД России выступит на ГА ООН в субботу и проведет пресс-конференцию
- 21:20 23.09.2022
- Венгрия не намерена прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России
- 20:47 23.09.2022
- G7 собирает в Германии конференцию по восстановлению Украины
- 19:35 23.09.2022
- Финляндия закрвает границу для туристов из РФ по всем шенгенским визам
- 19:05 23.09.2022
- Индия выступает за расследование случаев нарушений прав человека на Украине
- 18:35 23.09.2022
- МИД Мексики: Мы не вводим никаких санкций против России...
- 17:40 23.09.2022
- Цена нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
- 17:12 23.09.2022
- Минск требует сократить штат посольства Эстонии до 1 дипломата и 1 работника техперсонала
- 17:00 23.09.2022
- МИД Франции дал понять, что решение не приглашать РФ на МАК политическое — Захарова
- 16:32 23.09.2022
- Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать