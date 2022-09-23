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США истощают свой нефтяной резерв в этом году быстрыми темпами - WSJ

21:45 23.09.2022 Источник: Интерфакс

США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире, пишет издание The Wall Street Journal.

Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) страны на неделе, завершившейся 16 сентября, сократился на 7 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей и составил 427 млн баррелей нефти, показали данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это минимальный уровень с 1984 года. При этом текущий объем нефти в SPR впервые с 1983 года меньше, чем коммерческие запасы, которые составили 430,77 млн баррелей.

США истощают свой резерв быстрыми темпами в этом году. Министерство энергетики в понедельник сообщило, что продало 155 млн баррелей нефти с момента объявления 31 марта Байденом плана по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Таким образом, американское правительство продавало чуть менее 900 тыс. баррелей нефти в сутки, что покрывало почти 1% глобального спроса на энергоресурс, отмечает WSJ.

Продажа нефти из SPR в краткосрочной перспективе может считаться успехом администрации Байдена. Цены на топливо в стране начали постепенно снижаться в последние три месяца и опустились до $3,66 за галлон с $5,03 за галлон в середине июня, согласно данным GasBuddy.

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