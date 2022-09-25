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Правительство Франции собирается ограничить повышение тарифов на газ и электричество - СМИ

12:00 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете «Журналь дю диманш» министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине республики Габриэль Атталь.

«Для защиты покупательной способности французов будет установлен предельный уровень повышения тарифов на электричество и газ в следующем году, который составит 15%», — сказал Атталь. По его словам, в обратном случае тарифы могут вырасти «на 120%».

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