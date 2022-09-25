Референдумы о вхождении в РФ новых областей в Москве проходят в присутствии иностранных наблюдателей

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В Москве действуют участки, на которых проходят референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. На них присутствуют иностранные наблюдатели, отмечающие высокий уровень организации процесса волеизъявления. «Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки, - заявила, в частности, наблюдатель из Италии Иво Старц. - Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования… Если бы референдум проходил в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие смогли бы это сделать. Поэтому такой выбор (референдум в течении нескольких дней) логически объясним».

«Процесс голосования, каким я видела его вчера и сегодня, проходит абсолютно свободно, прекрасная организация, - считает наблюдатель из Словении Марьяна Шемрл. - Я очень рада тому обстоятельству, что смогла приехать сейчас в Москву и участвовать здесь в качестве международного наблюдателя. Люди приходят для того, чтобы изъявить свою свободную волю, абсолютно не принужденно».

«Могу лично свидетельствовать, что люди добровольно, самостоятельно делают свой выбор, что у них есть такая возможность», - говорит еще одна наблюдатель из Словении Катя Кержан.

Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Живущие в РФ граждане этих регионов могут проголосовать на специальных участках, расположенных, в том числе в Москве.