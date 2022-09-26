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Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии

09:05 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента) после обработки более чем 90% бюллетеней. Такие данные приводятся в понедельник на сайте МВД, исполняющего функции избиркома.

Что касается выборов в Палату депутатов, то на них правоцентристы набирают 44,34%.

При этом ведущая сила в победившей коалиции — партия «Братья Италии» (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов). Ее лидер Джорджа Мелони, скорее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. В его формировании примут участие союзные партии «Лига» и «Вперед, Италия», набравшие на выборах в Сенат 9% и 8,23% голосов соответственно и примерно столько же — в Палату депутатов.

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