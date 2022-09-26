Референдум в херсонской области состоялся, общая явка превысила 50% — глава избиркома
10:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ уже состоялся, так как общая явка превысила 50%. Об этом журналистам сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
«Можем смело сказать, что референдум состоялся, так как явка превысила 50%», — сказала она.
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