Референдум в херсонской области состоялся, общая явка превысила 50% — глава избиркома

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ уже состоялся, так как общая явка превысила 50%. Об этом журналистам сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

«Можем смело сказать, что референдум состоялся, так как явка превысила 50%», — сказала она.