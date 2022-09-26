Референдум в Запорожской области состоялся, явка перевалила за 50% — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ считается состоявшимся, явка уже превысила 50%. Об этом в понедельник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», — добавил Рогов.