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В результате стрельбы в школе в Ижевске погиб охранник, есть жертвы среди детей — губернатор

11:24 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охранник погиб в результате стрельбы в школе в Ижевске, среди детей есть жертвы и раненые, сообщил в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов. «В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.

Шесть человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в школе № 88 в городе Ижевске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

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