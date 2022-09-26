В результате стрельбы в школе в Ижевске погиб охранник, есть жертвы среди детей — губернатор

11:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охранник погиб в результате стрельбы в школе в Ижевске, среди детей есть жертвы и раненые, сообщил в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов. «В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.

Шесть человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в школе № 88 в городе Ижевске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.