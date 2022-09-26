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НОВОСТИ

В Москве выявили 2 438 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 438 против 3 409 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 26 июля, когда зафиксировали 2 037 заболевших. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 182 861 случай заражения.

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