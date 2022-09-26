Конгресс США включит $12 млрд помощи Киеву в новый пакет бюджетных инициатив — Reuters
22:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские законодатели согласились включить почти 12 млрд долларов дополнительной помощи Украине, которую запрашивала администрация США, в законопроект о продолжении финансирования американского правительства. Об этом сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, законопроект, который включает также временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть рассмотрен до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.
Помимо помощи Украине, в законопроект также будет включено выделение средств на программу переселения афганских беженцев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс США одобрить дополнительную помощь Украине. Белый дом запросил у Конгресса 11,7 млрд долларов «на помощь в сфере безопасности и экономическую поддержку» Киева.
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