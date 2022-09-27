Песков не стал говорить о возможном создании нового округа в РФ
13:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном создании нового федерального округа и назначении в нем полпреда президента после завершения процедур, связанных с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
«Мы никогда на анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Таким образом он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что после референдумов будет создан Крымский федеральный округ, полпредом главы государства в котором станет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — пообещал Песков.
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