Песков не стал говорить о возможном создании нового округа в РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном создании нового федерального округа и назначении в нем полпреда президента после завершения процедур, связанных с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Мы никогда на анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Таким образом он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что после референдумов будет создан Крымский федеральный округ, полпредом главы государства в котором станет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — пообещал Песков.