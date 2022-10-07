Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
13:25 07.10.2022
С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу федерального закона, ранее подписанного президентом Владимиром Путиным.
Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания.
Для рассмотрения заявки на каникулы заемщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8(800)200-8-200 (пн-пт – с 4.00 до 20.00 мск, сб-вс – с 6.00 до 20.00 мск) или 900 (круглосуточно).
Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее – «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию») или сделать это в любом офисе банка.
Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счет его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.
«Забота о клиентах – основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заемщиков-военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Потому сейчас с вступлением в силу закона уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время».
Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заемщики, которые относятся к следующим категориям граждан:
- мобилизованные в Вооруженные силы Российской Федерации;
- военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту;
- сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
- добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации;
- члены семей всех перечисленных выше категорий.
Для клиентов, которые хотят изменить условия кредитования, но при этом не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, в Сбере существует собственная программа реструктуризации. С ее условиями можно ознакомиться по ссылке.
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