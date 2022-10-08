Британия боится, что Россия уже "заминировала" их подводные кабели и трубопроводы - СМИ

09:00 Источник: Газета.Ru

Власти Великобритании решили обследовать подводные кабели и трубопроводы, опасаясь, что их могла «заминировать» Россия. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Министры (Британии. — «Газета.Ru») попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — говорится в сообщении издания.