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НОВОСТИ

Британия боится, что Россия уже "заминировала" их подводные кабели и трубопроводы - СМИ

09:00 08.10.2022 Источник: Газета.Ru

Власти Великобритании решили обследовать подводные кабели и трубопроводы, опасаясь, что их могла «заминировать» Россия. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Министры (Британии. — «Газета.Ru») попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — говорится в сообщении издания.

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