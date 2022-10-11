США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят системы Patriot — WP
10:20 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США вряд ли ускорят процесс утверждения поставок современных вооружений Украине, а также Вашингтон, вероятнее всего, не станет отправлять Киеву ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты «Вашингтон пост».
Как отмечается в публикации, украинские власти на этой неделе запросили у американской стороны «новейшие системы противовоздушной обороны» и другие вооружения в свете массированного удара России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершение властями в Киеве теракта на Крымском мосту. По словам украинского должностного лица, Киев, в частности, рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники, а также «израильские системы противовоздушной обороны».
«Однако пока было мало свидетельств в пользу того, что администрация [США] намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине», — говорится в статье. По словам должностного лица из американского оборонного ведомства, «данный процесс включает в себя проведение США анализа на основе их собственной информации о ситуации на поле боя, потребностях Украины». Американская сторона также выясняет, располагает ли она данными системами. Власти США уточняют, обучены ли украинские военные применению данных вооружений, и разрабатывают план подготовки при необходимости, отмечается в публикации. Кроме того, американские специалисты дают оценки относительно того, могут ли на Украине обслуживать указанные средства.
В материале подчеркивается, что «системы Patriot уже являются в НАТО дефицитными, обычно их отправляют вместе с осуществляющими обслуживание группами» специалистов из США и других стран НАТО. Согласно оценке издания, «Запад вряд ли возьмет на себя такие обязательства».
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