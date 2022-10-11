Белорусско-российская группировка войск выполняет оборонительные задачи — МО Белоруссии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет оборонительные задачи, проводимые в ее рамках мероприятия направлены на реагирование на действия вблизи границ Союзного государства. Об этом заявил во вторник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на брифинге по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

«Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — приводит слова главы Минобороны пресс-служба ведомства.