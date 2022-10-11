ФСБ сообщила о задержании еще двух членов банды Басаева
14:00 11.10.2022 Источник: Интерфакс
ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям в ходе второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году и нападению на псковских десантников в 2000 году.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и г. Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба в октябре 1999 г. на военнослужащих МО РФ у ст. Червленная ЧР и в феврале-марте 2000 г. псковских десантников в районе с. Улус-Керт ЧР, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника",- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.
Задержанные доставлены в орган предварительного следствия.
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