0
0
48
НОВОСТИ

РФ объяснит на ГА ООН, почему применила вето против резолюции по референдумам — Лавров

14:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия объяснит на Генассамблее ООН в ближайшие два дня, почему она применила право вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Мы объясняли, почему мы применяем вето, так же как мы объясним на Генассамблее сегодня и завтра, почему мы применили вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов, полностью игнорируя право угнетенных жителей востока Украины на самоопределение. Мы объясним это на заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:46 11.10.2022
Мэр Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы
0
26
14:12 11.10.2022
На Украине наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом
0
92
14:00 11.10.2022
ФСБ сообщила о задержании еще двух членов банды Басаева
0
113
13:32 11.10.2022
Большинство американцев не верят в улучшение отношений с Россией, Китаем и Ираном — опрос
0
163
13:20 11.10.2022
Удвоено число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма
0
174
13:05 11.10.2022
Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале — КГБ Белоруссии
0
227
13:04 11.10.2022
«Евротранс» получил рейтинг А- со «стабильным» прогнозом от АКРА
0
170
13:00 11.10.2022
Во Львове слышны взрывы — ТВ
0
195
12:32 11.10.2022
Белорусско-российская группировка войск выполняет оборонительные задачи — МО Белоруссии
0
230
12:20 11.10.2022
Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие на Украине упущен стараниями Зеленского
0
260

Возврат к списку