РФ объяснит на ГА ООН, почему применила вето против резолюции по референдумам — Лавров

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия объяснит на Генассамблее ООН в ближайшие два дня, почему она применила право вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Мы объясняли, почему мы применяем вето, так же как мы объясним на Генассамблее сегодня и завтра, почему мы применили вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов, полностью игнорируя право угнетенных жителей востока Украины на самоопределение. Мы объясним это на заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он.