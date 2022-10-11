РФ объяснит на ГА ООН, почему применила вето против резолюции по референдумам — Лавров
14:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия объяснит на Генассамблее ООН в ближайшие два дня, почему она применила право вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Мы объясняли, почему мы применяем вето, так же как мы объясним на Генассамблее сегодня и завтра, почему мы применили вето против резолюции, которая осуждала проведение референдумов, полностью игнорируя право угнетенных жителей востока Украины на самоопределение. Мы объясним это на заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он.
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