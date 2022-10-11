Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продолжили во вторник наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели этих ударов достигнуты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.