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НОВОСТИ

Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО

15:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продолжили во вторник наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели этих ударов достигнуты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

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