Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
11:20 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Думы. Об этом в понедельник сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.
«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — написал он в своем телеграм-канале.
Также политик сообщил, что документом предлагается ввести норму, согласно которой в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил РФ.
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