Кабмин продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», — сказал глава кабмина.