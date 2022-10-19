МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов
09:05 19.10.2022
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.
«Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования», — сказал Бах. RT
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