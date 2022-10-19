ВС Украины стягивают технику и десятки тысяч военных к Херсонщине — Стремоусов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала «Соловьев Live» заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», — сказал он.