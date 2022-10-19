В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний — Токаев
09:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан. Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.
«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату (администрации — прим. ТАСС) нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», — сказал он.
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