0
0
133
НОВОСТИ

В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний — Токаев

09:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан. Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату (администрации — прим. ТАСС) нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 19.10.2022
Европейские страны не следует рассматривать в качестве независимых государств - китайское издание
0
49
10:30 19.10.2022
Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты
0
30
10:20 19.10.2022
Зеленский снял с должности посла в Казахстане, попавшего в скандал из-за слов о русских
0
73
10:05 19.10.2022
Минэнерго США в среду объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва — Белый дом
0
101
10:00 19.10.2022
Бербок предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
0
108
09:05 19.10.2022
МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов
0
202
09:00 19.10.2022
ВС Украины стягивают технику и десятки тысяч военных к Херсонщине — Стремоусов
0
232
09:00 19.10.2022
Украинские войска ведут обстрел Энергодара
0
203
22:36 18.10.2022
Эстония, Латвия, Литва и Польша настаивают на следующем пакете санкций против РФ
0
660
20:30 18.10.2022
Сроки окончания частичной мобилизации Дмитрий Песков не стал пока уточнять
0
728

Возврат к списку