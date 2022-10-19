Бербок предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
10:00 19.10.2022 Источник: Lenta.ru
Европа должна изменить формулу взаимоотношений с Россией. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает RND.
Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, глава немецкой дипломатии заявила, что «продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины». «Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — сказала Бербок. Lenta.Ru
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