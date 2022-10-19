Минэнерго США в среду объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва — Белый дом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва в целях снижения цен на бензин в стране. Как сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, американская администрация при этом не исключает высвобождения дополнительных объемов нефти из национальных запасов предстоящей зимой.

«Минэнерго завтра утром выпустит уведомление о продаже 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре», — говорится в сообщении. Данный шаг станет завершающим этапом реализации объявленного властями страны весной плана по высвобождению из национальных запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода. «Президент [США Джо Байден] также призывает Минэнерго подготовиться к продаже дополнительно значительных объемов [нефти] из резерва этой зимой, если это будет необходимо», — добавили в Белом доме.

Закупки нефти для восполнения национального резерва администрация США планирует начать при цене на нефть ниже 67-72 долларов за баррель.