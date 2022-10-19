Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует — Сальдо

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Населенные пункты Херсонской области попадут под подтопление в случае прорыва дамбы, но вода не поднимется выше чем на 1-1,5 метра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Населенные пункты попадут не под затопление, а под подъем уровня реки, вода будет стоять во дворах жилых домов. Но она не поднимается выше чем на 1-1,5 метра при любом залповом выбросе. Такой глобальной опасности нет. Но есть для определенных населенных пунктов. В первую очередь будем организовывать вывоз оттуда», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Город Херсон никто не планирует сдавать Вооруженным силам Украины, также заявил Сальдо.

«Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».