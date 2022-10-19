0
0
19
НОВОСТИ

Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует — Сальдо

12:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Населенные пункты Херсонской области попадут под подтопление в случае прорыва дамбы, но вода не поднимется выше чем на 1-1,5 метра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Населенные пункты попадут не под затопление, а под подъем уровня реки, вода будет стоять во дворах жилых домов. Но она не поднимается выше чем на 1-1,5 метра при любом залповом выбросе. Такой глобальной опасности нет. Но есть для определенных населенных пунктов. В первую очередь будем организовывать вывоз оттуда», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Город Херсон никто не планирует сдавать Вооруженным силам Украины, также заявил Сальдо.

«Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 19.10.2022
В России выявили 10 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
19
11:32 19.10.2022
Европа не всем готова жертвовать ради поддержки Украины - NYT
0
104
11:20 19.10.2022
В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
0
121
11:05 19.10.2022
Украинский десант пытался высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС — Рогов
0
133
11:00 19.10.2022
В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра
0
130
10:32 19.10.2022
Европейские страны не следует рассматривать в качестве независимых государств - китайское издание
0
217
10:30 19.10.2022
Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты
0
167
10:20 19.10.2022
Зеленский снял с должности посла в Казахстане, попавшего в скандал из-за слов о русских
0
218
10:05 19.10.2022
Минэнерго США в среду объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва — Белый дом
0
223
10:00 19.10.2022
Бербок предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
0
221

Возврат к списку