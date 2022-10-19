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НОВОСТИ

В России выявили 10 656 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 656, летальных исходов из-за ковида — на 92. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 474 случая заражения и 91 смерть, всего с начала пандемии — 21 335 087 и 389 176 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 20 859 против 20 252 днем ранее, до 20 659 469.

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