В Москве выявили 1 257 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 257 против 606 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 222 022 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 18 против 20 днем ранее, до 46 453. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 274, до 3 029 852.