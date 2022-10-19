Нидерланды вернули лицензии компании для обслуживания «Турецкого потока»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нидерландов вернули отозванные ранее экспортные лицензии своей компании, занимающейся обслуживанием газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что узнал об этом днем ранее от министра по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роба Йеттена.

«Вчера он сообщил мне, что голландские власти выдали экспортные лицензии своей компании, и „Газпром“ подтвердил, что они получили лицензии. Это означает, что работа газопровода „Турецкий поток“ отныне снова полностью предсказуема и безопасна в долгосрочной перспективе», — сказал глава венгерского МИД, разместивший свое видеообращение в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).