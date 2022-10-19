Матвиенко просит разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных
14:12 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету по обороне и безопасности разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных.
«Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят одежду, бронежилеты, каски, — достаточно ли их. Вопросы есть, надо разбираться с этим», — сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду.
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