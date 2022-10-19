До 40% жителей Херсонской области выехали из региона — Сальдо
14:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из региона выехали до 40% его жителей.
«Сколько уехало людей, точно сказать сложно, я думаю, процентов до 40», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-24», при этом не конкретизируя период.
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