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НОВОСТИ

До 40% жителей Херсонской области выехали из региона — Сальдо

14:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из региона выехали до 40% его жителей.

«Сколько уехало людей, точно сказать сложно, я думаю, процентов до 40», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-24», при этом не конкретизируя период.

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