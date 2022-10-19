В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появится тероборона

15:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территориальная оборона и соответствующие межведомственные штабы появятся на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина о мерах, осуществляемых в связи с введением в этих субъектах военного положения.

Отмечается, что меры, перечисленные в указе, текст которого в среду распространила пресс-служба Кремля, вводятся в целях повышения эффективности местных властей. Так, один из пунктов указа подразумевает введение на территории республик Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях максимального уровня реагирования. Второй пункт подразумевает, что в этих субъектах ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны).