В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появится тероборона
15:38 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территориальная оборона и соответствующие межведомственные штабы появятся на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина о мерах, осуществляемых в связи с введением в этих субъектах военного положения.
Отмечается, что меры, перечисленные в указе, текст которого в среду распространила пресс-служба Кремля, вводятся в целях повышения эффективности местных властей. Так, один из пунктов указа подразумевает введение на территории республик Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях максимального уровня реагирования. Второй пункт подразумевает, что в этих субъектах ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны).
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