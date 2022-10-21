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НОВОСТИ

Средняя пенсия к 2026 году может опуститься ниже 30% от средней зарплаты - СМИ

10:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (единого Соцфонда) в 2023–2025 годах.

Этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%.  РБК

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