СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик

09:35

Разработать и запустить серийный беспилотный грузовик намерены российская компания «Сберавтотех» и белорусский МАЗ, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Стороны уже подписали соответствующий договор.

До сих пор беспилотные автомобили во всем мире создавались в основном по модели дооснащения: на готовый серийный автомобиль устанавливают сенсоры и программное обеспечение. СберАвтоТех и МАЗ планируют пойти по другому пути: спроектировать серийный беспилотник уже на стадии конвейера. В СберАвтоТехе отмечают, что это особенно актуально в связи с планами властей по созданию беспилотного грузового логистического коридора на трассе М-11 Москва – Петербург в конце 2023 года.

Главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин, комментируя новость, отметил, что СберАвтоТех всегда был нацелен на создание беспилотного грузовика, в отличие от других игроков российского рынка беспилотников, ориентированных только на пассажирские проекты в сфере такси. Реализации проекта, очевидно поможет то, что сегодня тягачи минского автозавода обеспечены компонентами производства предприятий, расположенных на территории союзного государства, в том числе силовыми агрегатами экологического класса Евро-5, которые делаются в Минске.