ВСУ при обстреле переправы в Херсоне намеренно целились по журналистам — Стремоусов
13:20 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные, которые вечером в четверг нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне, намеренно целились по журналистам, возможно была наводка. Об этом заявил в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Скорее всего, били целенаправленно, по журналистам. Погибший Олег Клоков — это режиссер телеканала „Таврия“, восемь человек с телеканала ВТВ, которые находились [там] в тот момент. <…> Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка. Мы думаем, что это не случайный удар», — сказал Стремоусов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
Он добавил, что еще один сотрудник «Таврии» — оператор Руслан Воскресенский — находится в тяжелом состоянии, еще один сотрудник Константин Мочар также в больнице, также была ранена 16-летняя журналистка.
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