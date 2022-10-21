ВСУ при обстреле переправы в Херсоне намеренно целились по журналистам — Стремоусов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные, которые вечером в четверг нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне, намеренно целились по журналистам, возможно была наводка. Об этом заявил в пятницу заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Скорее всего, били целенаправленно, по журналистам. Погибший Олег Клоков — это режиссер телеканала „Таврия“, восемь человек с телеканала ВТВ, которые находились [там] в тот момент. <…> Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка. Мы думаем, что это не случайный удар», — сказал Стремоусов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Он добавил, что еще один сотрудник «Таврии» — оператор Руслан Воскресенский — находится в тяжелом состоянии, еще один сотрудник Константин Мочар также в больнице, также была ранена 16-летняя журналистка.