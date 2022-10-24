Премьер Японии назвал ценным решение Украины поддержать позицию Токио по южным Курилам

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает ценным решение Украины признать позицию Токио по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Такую точку зрения он высказал в понедельник в ходе парламентских дебатов.

«Я считаю ценным, то что мы получаем понимание и поддержку японской позиции со стороны многих стран, включая Украину», — сказал премьер, отвечая на вопрос о том, как он относится к соответствующему постановлению Верховной рады, принятому 7 октября, и указу президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем, Кисида подчеркнул, что правительство Японии твердо придерживается своего курса на «решение территориального вопроса и заключение мирного договора», несмотря на ухудшение российско-японских отношений из-за ситуации вокруг Украины.

В начале октября Верховная рада приняла постановление «Об обращении ВР к международному сообществу относительно северных территорий Японии» (№ 8108). Как говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента, «Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии по ее северным территориям», а также обращается к международным организациям с призывом к «поддержке и соответствующим действиям в отношении урегулирования статуса северных территорий Японии». Позднее Зеленский подписал соответствующий указ и выступил с видеообращением на эту тему.