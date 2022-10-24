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Минфин РФ в 2023 году намерен занимать на внутреннем рынке в рублях — Силуанов

10:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России планирует занимать на внутреннем рынке в рублях в 2023 году, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью РБК.

«В предыдущие годы мы старались присутствовать на внешних рынках. В следующем году выходить на западные рынки заимствований не планируется. Основной упор будет сделан на внутренний рынок. В проекте закона о бюджете предусмотрена возможность занять на внешнем рынке. Но очевидно, что рассчитывать придется на внутренний рынок. Сейчас уже прощупываем возможности инвесторов, смотрим, какие у них предпочтения по длине, доходностям долговых инструментов. Будем искать взаимоприемлемые компромиссы между эмитентом и инвестором», — пояснил Силуанов.

По его словам, к этому вопросу министерство вернется через полгода. «Да, планируем заимствовать в рублях. Хотя сейчас быстро все меняется, вернемся к этому вопросу через полгода», — добавил министр.

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