Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

09:00 Источник: Lenta.ru

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.

Как отметил Богомаз, в результате были повреждены железнодорожные пути. «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил он. Lenta.Ru