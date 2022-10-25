Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
09:00 25.10.2022 Источник: Lenta.ru
Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.
Как отметил Богомаз, в результате были повреждены железнодорожные пути. «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил он. Lenta.Ru
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