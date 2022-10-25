Расширенная «тройка» по Афганистану может стать «пятеркой», где не будет США — Совбез РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диалоговый формат по Афганистану, известный как расширенная «тройка», может быть переформатирован в «пятерку» — с участием Индии и Ирана, но уже без США. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он напомнил, что МИД России вел диалог с Вашингтоном по Афганистану «как в двустороннем формате, так же и в рамках так называемой расширенной „тройки“ спецпредставителей России, Китая, США и Пакистана».

«Однако с учетом неконструктивного подхода США к ее работе начали прорабатываться варианты переформатирования в пятисторонний механизм с участием России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии», — сообщил Венедиктов.