Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать — ЕК

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, — сообщила фон дер Ляйен. — Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов]».