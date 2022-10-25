Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать — ЕК
13:32 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.
«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, — сообщила фон дер Ляйен. — Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов]».
НОВОСТИ
- 13:20 25.10.2022
- Андрей Воробьев поручил разъяснить семьям мобилизованных все нюансы положенных им мер поддержки
- 13:20 25.10.2022
- ЕС даст Киеву 1 млрд евро и 400 генераторов для срочного восстановления энергоснабжения
- 13:05 25.10.2022
- Власти Херсонщины намерены выдворять коммерсантов, саботирующих оборот рубля — Стремоусов
- 13:00 25.10.2022
- В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:55 25.10.2022
- Андрей Воробьев: Мы должны решать все вопросы, возникающие у семей военнослужащих
- 12:45 25.10.2022
- Сбер создал первую в России библиотеку знаний по киберграмотности
- 12:32 25.10.2022
- Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине — СМИ
- 12:20 25.10.2022
- Мир переживает первый глобальный энергетический кризис — глава МЭА
- 12:05 25.10.2022
- В России 5 дней подряд фиксируют менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 25.10.2022
- США рассматривают возможность поставки Киеву старых систем ПВО Hawk — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать