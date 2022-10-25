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НОВОСТИ

Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать — ЕК

13:32 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, — сообщила фон дер Ляйен. — Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов]».

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