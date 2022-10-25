С правобережной части Херсонской области уедут около 50 тыс. человек, рассчитывают власти

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области рассчитывают, что в ближайшее время количество переселившихся на левый берег Днепра достигнет 50 тысяч. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале администрации региона.

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра было вывезено 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время. В целом программа переселения рассчитана на 60 тыс. человек», — говорится в сообщении.