Путин назвал бредом, что Запад воспринимает критику в свой адрес как «происки Кремля»

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад абсурдно воспринимает любую критику в свой адрес как «происки и руку Кремля». Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается [на Западе] как „происки Кремля“, „рука Кремля“. Бред какой-то, до чего скатились», — указал глава российского государства.