На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит более 4,4 млрд рублей ряду регионов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Федеральное финансирование получат Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.