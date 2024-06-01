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НОВОСТИ

На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб

11:30 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит более 4,4 млрд рублей ряду регионов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Федеральное финансирование получат Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.

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