Премьер Индии: В Пакистане одно только упоминание ракет BrahMos не дает спать по ночам
15:42 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау (индийский штат Уттар-Прадеш — прим. ТАСС). Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов», — сказал Моди, выступая в Варанаси.
«В Пакистане одно только упоминание BrahMos не дает спать по ночам. Ракеты BrahMos из Уттар-Прадеш поразят террористов в случае новой атаки», — подчеркнул он. Индийский премьер также отметил, что мировое сообщество уже увидело эффективность индийских оборонных систем во время операции «Синдур», особо отметив системы ПВО, ракеты и беспилотники как доказательство силы курса Индии на самодостаточность.
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