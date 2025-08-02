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Власти ФРГ не знают, доходит ли гумпомощь до жителей Газы или все достается ХАМАС - СМИ

17:00 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ исходит из того, что большая часть грузов с гуманитарной помощью в секторе Газа попадает в руки радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Бундесвер с пятницы участвует в миссии по доставке помощи в сектор Газа с воздуха. В ходе первых двух авиарейсов было сброшено 34 поддона общим весом почти 14 тонн с продовольствием и медикаментами. Кроме того, в субботу было сброшено еще 22 поддона с продуктами питания и медикаментами общим весом 9,6 тонны. Достались ли они голодающим жителям анклава, неизвестно, пишет газета. По данным ее источников, правительство ФРГ даже исходит из того, что «от 50 до 100% всей международной помощи» достается ХАМАС.

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