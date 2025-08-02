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Индийские нефтезаводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков - СМИ

11:30 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких сообщений о прекращении закупок Индией нефти из России нет, нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее приобретать, исходя из стоимости и других экономических факторов. Об этом ТАСС сообщил источник в индийском правительстве.

«У нас нет никаких сообщений о том, что индийские нефтяные компании прекращали импорт из России», — сказал он.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Их решения о поставках зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов», — отметил собеседник агентства.

Индийский правительственный источник подчеркнул, что «закупки энергоносителей Индией обусловлены национальными интересами и рыночными условиями».

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